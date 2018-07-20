Kocaeli Deniz Yıldızları gururumuz oldu!

İKİ GÜN SÜRDÜ
Şampiyonada İzmir, İstanbul ve Kocaeli’den 120 sporcu, 7 erkek ve 5 bayan takımı 2 gün boyunca nefes kesen maçlara imza attı. Erkekler kategorisinde yapılan mücadelelerde Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü şampiyonluk kupasını kaldırırken, İzmir Oğuzhan Özkaya Spor Kulübü ikinci, Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.
CAVAŞ’TAN PLAKET
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Manisa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından verildi. Sualtı Ragbisi Teknik Kurul Başkanı Levent Çavaş şampiyonaya katkılarından dolayı Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e plaket takdim etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz