Doğantepe halkı tarafından sevilen ve Doğantepe forması ile tüm maçlarda sahaya 11’de çıkan Ake, bundan böyle Maltepe ekibinin başarısı için ter dökecek.
Bugün 18:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:37 TSİ )
Maltepe, Ake’yi transfer etti
Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig takımlarından Doğantepespor’da forma giyen etkili kanat oyuncusu Ake (IkechukwuEmmanuelOkorie) İstanbul BAL takımlarından Maltepespor ile anlaştı.
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Bugün 18:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz