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Maltepe, Ake’yi transfer etti

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig takımlarından Doğantepespor’da forma giyen etkili kanat oyuncusu Ake (IkechukwuEmmanuelOkorie) İstanbul BAL takımlarından Maltepespor ile anlaştı.

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Doğantepe halkı tarafından sevilen ve Doğantepe forması ile tüm maçlarda sahaya 11’de çıkan Ake, bundan böyle Maltepe ekibinin başarısı için ter dökecek.

Bugün 18:00 TSİ - Spor

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