BAL’da 80 İl 151 takım mücadele edecek

İKİ SAHA DENETİMİ YAPILACAK
Katılacak takımların 93'ü geçen sezon Spor Toto BAL'da yer alan takımlardan, 51'i yerel liglerden Spor Toto BAL'a yükselen takımlardan, 7'si ise geçen sezon TFF 3.Lig'den düşen takımlardan oluşuyor. 23 Temmuz - 03 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak 1. Saha Denetimi ile 8-27 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak 2.Saha Denetiminden sonra, gruplandırma ve statünün açıklanması sonrası, Eylül başında grup kuraları çekilecek.Müsabakalar 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz