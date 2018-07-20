Kaleci Tümay, Gölcük’e veda etti

Önümüzdeki sezon mutlaka forma giymek isteyen ve bu anlamda çok sıkı çalışan Tümay, Gölcükspor’un kaleci transferi ile takımdan ayrıldı. Bölgesel Amatör Lig’de bir takım ile görüşmelere başladığı öğrenilen başarılı kalecinin il dışına çıkma ihtimali bulunuyor.