Önümüzdeki sezon mutlaka forma giymek isteyen ve bu anlamda çok sıkı çalışan Tümay, Gölcükspor’un kaleci transferi ile takımdan ayrıldı. Bölgesel Amatör Lig’de bir takım ile görüşmelere başladığı öğrenilen başarılı kalecinin il dışına çıkma ihtimali bulunuyor.
Bugün 14:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:39 TSİ )
Kaleci Tümay, Gölcük’e veda etti
2 sezon önce Değirmenderespor’danGölcükspor’a transfer olan Tümay Yavuz, Kırmızı Siyahlı ekip ile yollarını ayırdı.
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Bugün 14:38 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz