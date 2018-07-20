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Bugün 14:42 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 14:44 TSİ )

Efe ile Melike evliliğe ilk adımı attı

İzmit’in tanınan simalarından üç dönem Genç KYÖD Başkanlığı yapmış Efe Patır, özel bir firmada insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Melike Öztürk ile nişanlandı

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Kentimiz cemiyet hayatının tanınmış simalarından, üç dönem Genç KYÖD Başkanlığı yapmış olan inşaat mühendisi Efe Patır ile özel bir firmada insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Melike Öztürk, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir törenle yüzüklerini taktı.

EĞLENCE GECE BOYU SÜRDÜ

Şehrimizin en eski ailelerinden olan Patır ve Öztürk ailesinin nişan törenine yakın dostları ve akrabaları yoğun katılım gösterdi. Çiftin yüzüklerini Patır ailesinin yakın dostu olan Fuat Biçici takarken, kurdeleyi kesen isim ise Mehmet Öztürk oldu. Nişan töreni, çeşitli ikramlar ve hareketli müzikler eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Bugün 14:42 TSİ - Kültür-Sanat

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