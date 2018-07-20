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Bugün 14:43 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 14:45 TSİ )

AKP’li Velat Çay, dünya evine girdi

AKP Körfez İlçe Gençlik Kolları’nda görev yapan genç girişimci Velat Çay, düzenlenen görkemli düğünle yaşamını Sümeyya Okudan ile birleştirdi

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AKP Körfez İlçe Genlik Kolları Ekonomi ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Çay İnşaat Firması'nın sahiplerinden genç girişimci Velat Çay, düzenlenen görkemli düğün töreni ile bir ömür boyu birlikte olacağı Sümeyya Okudan ile hayatını birleştirdi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Özel bir mekanda gerçekleştirilen düğün törenine, Çay ve Okudan aileleri'nin yakınları, sevenleri, dostları ve çok sayıda davetli topluluğu katıldı. Bu özel ve güzel günde yeni evli çiftleri, AKP Gençlik Kolları da yalnız bırakmadı. Çay ve Okudan aileleri, gelen misafirlerle yakından ilgilendi ve bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Düğün, gece boyu çalan müziklerle geç saatlere kadar sürdü.

Bugün 14:43 TSİ - Kültür-Sanat

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