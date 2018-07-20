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"Sırf Tiyatro" Değirmendere'ye açılıyor

Gölcük'ün profesyonel sanat kurumu Sırf Tiyatro, Gölcük'teki oda tiyatrosu ve drama merkezinin ardından, Değirmendere'de de bir sanat kafe ve drama kursları için ikinci dersliğini hizmete açıyor

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Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Cinemre, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Değirmendere çok yakınımızda olmasına rağmen orada ki tiyatro severlere ulaşamamanın üzüntüsünü hep yaşıyorduk. Ama artık Değirmendere'de de bir şubemiz olacak hem sanat kafe olarak hizmet vereceğiz hem de atölye ve drama çalışmalarımızın bir kısmını burada gerçekleştireceğiz. Her geçen gün büyüyen Sırf Tiyatro, sanat için atan kalplerle buluşmak için sabırsızlanıyor "dedi.

KAYITLAR BAŞLADI

Değirmendere'de drama kurslarıyla hizmet verecek Sırf Tiyatro, 6-13 yaş arası çocuklar için kayıt almaya başladı. Detaylı bilgi için Kurumun sosyal medya hesapları ve web sitesine uğrayabilirsiniz.

TİYATRO: Profesyonel sanat kurumu olan Sırf Tiyatro, Gölcük’ün ardından şimdilerde Değirmendere’ye şube açmaya hazırlanıyor.

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