"Sırf Tiyatro" Değirmendere'ye açılıyor

Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Cinemre, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Değirmendere çok yakınımızda olmasına rağmen orada ki tiyatro severlere ulaşamamanın üzüntüsünü hep yaşıyorduk. Ama artık Değirmendere'de de bir şubemiz olacak hem sanat kafe olarak hizmet vereceğiz hem de atölye ve drama çalışmalarımızın bir kısmını burada gerçekleştireceğiz. Her geçen gün büyüyen Sırf Tiyatro, sanat için atan kalplerle buluşmak için sabırsızlanıyor "dedi.

KAYITLAR BAŞLADI

Değirmendere'de drama kurslarıyla hizmet verecek Sırf Tiyatro, 6-13 yaş arası çocuklar için kayıt almaya başladı. Detaylı bilgi için Kurumun sosyal medya hesapları ve web sitesine uğrayabilirsiniz.

TİYATRO: Profesyonel sanat kurumu olan Sırf Tiyatro, Gölcük’ün ardından şimdilerde Değirmendere’ye şube açmaya hazırlanıyor.