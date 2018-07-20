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Karaosmanoğlu: Gençlerimizin enerjisine ihtiyacımız var

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği’nin Gölcük’te açtığı yaz okulunu ziyaret etti. Programda konuşan Karaosmanoğlu, “Gençlerimizin enerjisine ihtiyacımız var” dedi

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Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilciliği olarak 10-15 yaş arası gençlerle 10 ilçede 16 farklı okulda gerçekleşen yaz okulu programı kapsamında Gölcük ilçesindeki çalışmaları ziyaret etti. Karaosmanoğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Biliyoruz ki vakıf çalışmaları büyük bir gönül işidir. Çalışmak ve üretmek gerekir. Türkiye’nin gençlerimizin enerjisine ve birikimine çok ihtiyacı vardır” dedi.

“EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ”

Gençlere iyi bir eğitim ve öğretimle birlikte gönül dünyalarını dolduracak manevi bir iklimin kazandırılmasında Kocaeli’nin örnek ve model bir kent olduğunu da sözlerine ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “TÜGVA bu noktada sivil toplum kuruluşları arasında çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Yaşadığımız tecrübelerle birlikte çocuklarımıza ve gençlerimize ülkemizde ve kentimizde sahip çıkma noktasında STK’larımızla birlikte el birliğiyle çalışacağız. Hiçbir gencimizi terör örgütlerine kaptıramayız. Bundan dolayıdır ki büyük bir sorumluluğa sahibiz” diyerek açıklamalarını tamamladı. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in de yer aldığı ziyarette, sınıfları gezen Karaosmanoğlu eğitmenlere de başarılar diledi.

Bugün 14:45 TSİ - Siyaset

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