Kocaeli, sağlıkta dönüşüm yaşıyor

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yaptığı yazılı bir açıklama ile ilimizde son bir yıllık dönemde sağlık alanında yaşanan gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. Kentimizde ilimizde sağlık hizmetlerinin ulaşılır ve kaliteli olduğundan bahseden Vali Hüseyin Aksoy, çalışanların da sağlık hizmetlerini en üst seviyede yerine getirmeye gayret ettiklerini ifade etti.

TÜM VERİLERİ PAYLAŞTI

Aksoy açıklamasında ayrıca Kocaeli’de hizmet veren ve yeni dönemde hizmete açılacak olan sağlık tesisleri, hastaneler, sağlık personel sayıları, 112 acil ve diğer sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Buna göre 2017 yılı haziran ayında 40 olan 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu sayısı 42’ye yükselirken, ulaşılan vaka sayısı ise 60 bin 250’den 58 bin 20’ye geriledi. Öte yandan geçen yıl 29 olan sertifikalı eğitim verilen kişi sayısı da 354’e yükseldi.

HASTANELERDEKİ YATAK SAYILARI

Öte yandan 2017 yılı haziran ayında Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde bin 371 olan yatak sayısı ise bu yılın aynı döneminde bin 588’e yükseldi. Üniversite hastanesindeki 704 olan yatak sayısında değişiklik olmazken, özel hastanelerde ise yatak sayısı 13 adet düşerek bin 338’den bin 325’e geriledi. Aktif aile birim sayısı ise geçen bir yılın ardından 564’e çıktı.

GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ

Bu arada “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Darıca’da Göçmen Sağlığı Merkezi açıldığı da açıklamada ifade edildi. Öte yandan hastaneler ve ilçe sağlık müdürlüklerindeki gebe sınıflarında anne adaylarına ve eşlerine ücretsiz eğitimler veriliyor. Bu sayede normal doğumu teşvik etmek, anne adaylarının gebelik ve doğumlarının sağlıklı bir şekilde geçirmeleri sağlanmak, doğum sonrasında bebeklerine sağlıklı bakım vermelerini sağlamak amaçlanıyor.