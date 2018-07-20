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Kandıra bezi hayat bulacak

İki bin yıllık geçmişi olan ve unutulmaya yüz tutan Kandıra bezi, KO-MEK ile yeniden hayat bulacak

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KO-MEK, yaklaşık iki bin yıllık geçmişe sahip olan ancak, unutulmaya yüz tutan Kandıra bezine yeniden hayat vermeye hazırlanıyor. KO-MEK bu amaç çerçevesinde, bünyesinde aynı zamanda istihdama da destek verecek olan “Kandıra Bezi Dokuma Branşı” açtı. Kurs, Eylül ayında faaliyetlerine başlayacak.

DOKUMA DÜZENEKLERİ

Kandıra Bezi Dokuma Branşı için hazırlıklar tamamlandı. Bu çerçevede ilk olarak dokuma düzenekleri konusuna ağırlık verildi. Zira bilindiği gibi, Kandıra bezi neredeyse yarım asırdır üretilmiyor. KO-MEK, eski düzeneklerde üretilmiş olan ve çok az sayıda kalan Kandıra bezleri için yeni düzenek arayışına girdi. Bu kapsamda incelemelerde bulunularak yeni makineler temin edildi. Branşın eğitmenleri de, makine kullanımı konusunda eğitimden geçti. Ayrıca yine Kandıra bezinin olmazsa olmazlarından olan iplik detayı da gözden kaçırılmadı. KO-MEK bezine doğalık ve terletmeme özelliğini veren pamuk ve keten ipleri üretim için hazırlandı.

KANDIRA PROTOKOLÜ

Öte yandan Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ve Halk Eğitim Müdürü Ayhan Kazancı, Kandıra bezinin yeniden hayat bulmasını sağlayacak olan Kurs Merkezi’ni ziyaret etti. Kandıra Kaymakamı ve beraberindeki heyet kurs merkezindeki makineleri inceleyerek, yetkililerinden bilgi aldı. Kandıra bezinin Kocaeli’nin yanı sıra Türkiye’nin önemli bir değeri olduğu vurgulanan ziyarette, bu önemli girişimi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çabaları takdir edildi.

EYLÜL AYINDA BAŞLIYOR

Kandıra Bezi Dokuma Branşı Eylül ayında başlayacak. Aynı zamanda önemli bir istihdam branşı olan kursa, vatandaşların şimdiden yoğun ilgisi var. Kursa kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar KO-MEK’in resmi internet sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden işlemlerini yapabilir.

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