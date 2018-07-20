Körfez Hacı Osman Mahallesinde 7 Haziran günü meydana gelen, park halindeki 5 kamyondan akü hırsızlığı olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki MOBESE ve PTS kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Şüpheliler E.D. (29) ile M.B. (28) isimli şahıslar, İstanbul Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken işlemleri tamamlanan E.D. ise Körfez Adliyesine sevk edildi.
Bugün 14:52 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:29 TSİ )
Akü hırsızları polise yakalandı
Körfez ilçesinde park halindeki kamyonlardan akü çaldığı öne sürülen 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Bugün 14:52 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz