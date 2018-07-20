Akü hırsızları polise yakalandı

Körfez Hacı Osman Mahallesinde 7 Haziran günü meydana gelen, park halindeki 5 kamyondan akü hırsızlığı olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki MOBESE ve PTS kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Şüpheliler E.D. (29) ile M.B. (28) isimli şahıslar, İstanbul Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken işlemleri tamamlanan E.D. ise Körfez Adliyesine sevk edildi.