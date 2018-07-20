EMEP’den zamlara tepki

Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Arzu Erkan partisinin il binasında düzenlediği basın açıklamasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Erkan açıklamasında gıda maddelerine yapılan zamlar, enflasyon ve işten çıkarılan işçiler hakkında konuştu. Erkan açıklamasında, “Seçim bitti. Artık biraz nefes alırız, soğan ve patates fiyatları ile oynayan “dış güçler” de seçim sonuçlarından gerekli dersi almıştır diye beklerken tam tersi oldu! Adeta zam yağmuru başladı. Sebze, meyve fiyatları el yakıyor. Bir kilo kiraza 10 lira verenler adeta bayram ediyor. Öyle ya, daha bir ay önce kilosu 17 liradan satılıyordu. Türkiye'nin en pahalı ekmeğini kullanma şanına sahip olan biz Kocaeliler için ise sevindirici haber gecikmedi. Fırıncılar Odası ekmeğe zammın kapıda olduğunu açıkladı. Sabahları ya da öğün aralarında çayın yanında garibanın derdine derman olan simit ise 1,5 lira oldu bile. Ekmeğe, simide zam gelir de, ulaşım zammı geri kalır mı? Şehir içi toplu taşıma ücreti tamda 2,50'den, 2,75'e çıkarılırken, tramvay ücreti de 1,5 liradan 1,75'e çıkarıldı. Ama haksızlık etmeyelim indirimli kart kullanan yurttaşları düşünmüşler, indirimli kart ücretine şimdilik zam yapmamışlar” dedi.

Erdoğan’ın dediği olmadı

Erkan, “Seçim meydanlarından ne diyordu Erdoğan, “24 Haziran'da enflasyon düşecek!” Ama öyle olmadı! Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2018 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Haziran ayında yüzde 2,61 artarken, yıllık bazda yüzde 15,39 oldu. Erdoğan’ın dediği olmadı. Üstelik yıllık bazda gerçekleşen bu rakam son 14 yılın en yüksek oranı! Ama olmadı ki, hani 24 Haziran'dan sonra enflasyon düşecekti. Cari açık azalacak, ülke şahlanacaktı. Neydi enflasyon; piyasadaki malların ve hizmetlerin fiyatının artmasıydı. Paramız değer kaybeder, alım gücümüz düşer. Elimizdeki para ile satın alacaklarımız git gide azalır. Cepler boşalır, geçim zorlaşır” dedi.

Hükümetin ülkeyi getirdiği yer burası

Erkan, “Yaşamımızın ne kadar zorlaştığını anlayabilmek için, son 1 yılda, şu birkaç üründeki fiyat artışlarına bakmak yeterlidir. Gıda fiyatı yüzde 18.89, ev eşyası yüzde 18.91, ulaşım yüzde 24.26, ekmek yüzde 11.74 arttı. Tarım ürünlerinin fiyatı, sadece 1 ayda yüzde 60, 70, 80 artıyorsa bu sadece geçinmenin ne kadar zor olduğunu anlatmaz. Aynı zamanda tarımın ne kadar dışa bağımlı olduğunu da gösterir. Ucuz gıda çözümünü her şeyi ithal etmekte bulan, çok “milli” hükümetin ülkemizi getirdiği yer burası. Seçimlerin bitmesinin hemen ardından gelen zamlar devam edecek ve hepimizi vuracak. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın sonucu olarak, benzin, mazot, doğalgaz ve elektrik ile devam edecek olan zamlar en temel tüketim ürünleriyle devam edecek” dedi.

Krizin faturası işçilere kesilmeye başladı

Erkan sözlerini, “Bugün yaşadığımız bu tablonun gerçek nedeni ise ülke ekonomisinin, üretim yapısının yabancı sermayeye ve ithalata bağımlı olmasıdır. Asgari ücretin 1604 lira olduğu ülkemizde açlık sınırı 1714 lira iken aldığımız ücretle değil geçinebilmek, artık aç yaşıyoruz. Ekonomideki bu kötü gidişatın tek yansıması şüphesiz temel tüketim ürünleri ve hizmetlere gelen zamlar değil. Patronlar şimdiden olası krizin faturasını işçilere kesmeye başladı. İlimizde Gebze başta olmak üzere birçok irili, ufaklı işletmede “pazarda daralma” iddialarıyla işten çıkarmalar ve ücretsiz izin uygulamaları başladı. Gebze’de olan General Motor işyerinde 75 işçi bu gerekçe ile işten çıkarılırken, otomotiv devi Ford Otosan, Yeniköy fabrikasında çalışan işçileri yurtdışından ithal ettiği şanzıman eksikliği nedeniyle 3 gün çalıştırmadı ve işçilerin ücretlerinden yüzde 24 kesinti yapılacağı bildirildi” şeklinde konuştu.