Kedicikler Gebze'ye getirildi

Adnan Oktar ve çetesi için aylardır süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde düğmeye basmıştı. İstanbul merkezli 5 ilde çok sayıda adrese yönelik operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 235 şüpheliden 192'si gözaltına alınırken, polis birden fazla adresi olan "Adnan Hoca" lakaplı Adnan Oktar'ı gözaltına almak için Çengelköy’deki villasına gitmişti. Villada Oktar'ın korumaları ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşanırken, otomobille kaçmaya çalışan Oktar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

OTOBÜSLE GEBZE’YE GETİRİLDİLER

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 157 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve aralarında kamuoyunda 'kedicik' olarak anılan kadınlardan 11’i bugün polis otobüsleriyle Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.