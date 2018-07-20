Ulaşım zammı bugün başladı

UKOME’nin aldığı karar doğrultusunda 2.5 TL olan şehir içi toplu taşıma ücretini 2.75 TL’ye, tramvay ücretini de 1.50 TL’den 1.75 TL’ye çıkarmıştı. 1 lira 50 kuruş olan öğrenci ve 2 lira olan indirimli ücretlere zam yapmadı. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun da onayladığı zam, bugün başladı.