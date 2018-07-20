UKOME’nin aldığı karar doğrultusunda 2.5 TL olan şehir içi toplu taşıma ücretini 2.75 TL’ye, tramvay ücretini de 1.50 TL’den 1.75 TL’ye çıkarmıştı. 1 lira 50 kuruş olan öğrenci ve 2 lira olan indirimli ücretlere zam yapmadı. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun da onayladığı zam, yarından itibaren başlıyor.
Bugün 16:51 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:54 TSİ )
Ulaşım zammı yarından itibaren başlıyor
UKOME, geçen yaptığı toplantıda Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Odası’nın zam talebini kabul etmiş ve il genelinde toplu taşıma ücretlerine ortalama yüzde 10 oranında zam kararı almıştı.
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Bugün 16:51 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz