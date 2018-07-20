Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski il yönetim kurulu üyelerinden Birkan Koçak geçirdiği rahatsızlık sebebi ile ameliyat oldu. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisi devam eden Koçak’ı CHP İl Başkanvekili Şahin Yılmazel, İl Saymanı Naim Keskin, İl Başkan Yardımcıları Selim Yıldız ve Bilgi Dehmen ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Koçak’ın geçirdiği başarılı operasyonun ardından bir süre daha hastanede tedavisine devam edileceği öğrenildi.
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CHP'li Birkan Koçak ameliyat oldu
CHP İl Başkanvekili Şahin Yılmazel, İl Saymanı Naim Keskin, İl Başkan Yardımcıları Selim Yıldız ve Bilgi Dehmen ameliyat olan eski il yöneticisi Birkan Koçak’ı ziyaret etti
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