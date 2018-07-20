Grand Körfez Otel’in sahibi ve eski Kocaelispor yöneticisi Kadir Kurt (62) kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öğretmen Serpil Kurt’un eşi, Kadir Kurt’un cenazesi yarın (Cumartesi) ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılacaktır. Merhum Kadir Kurt’un cenazesi Asri Mezarlığa defnedilecektir. Kocaeli Gazetesi olarak Kurt ailesine başsağlığı diliyoruz.
Dün 21:27 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Dün 21:32 TSİ )
Kadir Kurt vefat etti
İlimizin başarılı işadamı, Grand Körfez Otel’in sahibi ve eski Kocaelispor yöneticisi Kadir Kurt vefat etti
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Dün 21:27 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz