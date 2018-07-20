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Kadir Kurt vefat etti

İlimizin başarılı işadamı, Grand Körfez Otel’in sahibi ve eski Kocaelispor yöneticisi Kadir Kurt vefat etti

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Grand Körfez Otel’in sahibi ve eski Kocaelispor yöneticisi Kadir Kurt (62) kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öğretmen Serpil Kurt’un eşi, Kadir Kurt’un cenazesi yarın (Cumartesi) ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılacaktır. Merhum  Kadir Kurt’un cenazesi Asri Mezarlığa defnedilecektir. Kocaeli Gazetesi olarak Kurt ailesine başsağlığı diliyoruz.

Dün 21:27 TSİ - Asayiş

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