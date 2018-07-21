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Şehidin oğlunu yalnız bırakmadılar

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Ahmet Can, 2 yıl önce Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olurken, kreşten mezun olan 6 yaşındaki oğlu Ahmet Serdar Can'ı polisler yalnız bırakmadı.

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KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Ahmet Can, 2 yıl önce Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olurken, kreşten mezun olan 6 yaşındaki oğlu Ahmet Serdar Can'ı polisler yalnız bırakmadı. Perdeye yansıtılan şehit polisin önünde selam durulurken, öğretmeninin omzunda Türk bayrağı ile sahneye çıkan, üzerinde polis kıyafetleri bulunan Ahmet Serdar Can'a alkışlarla destek olundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Ahmet Can, görevli olarak gittiği Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda şehit oldu. Ahmet Can memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi. Şehit polisin ailesi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşarken, özel bir kreşte eğitim gören oğlu 6 yaşındaki Ahmet Serdar Can mezun oldu. Özel kreşin İzmit Sabancı Kültür Merkezi'ndeki mezuniyet törenine ilçe emniyet müdürleri, özel harekat polisleri ve polisler, şehidin eşi Funda Can ile öğrenci velileri katıldı. Törende şehidin fotoğrafı perdeye yansıtılırken, polisler selam durdu. Bu sırada elinde Türk bayrağı, üzerinde polis kıyafetleri olan Ahmet Serdar Can öğretmeninin omzunda sahneye geldi. Ahmet Serdar Can, "Ne mutlu Türküm diyene" derken, salonu dolduranlar alkışlayarak, marşlar söylendi. Şehidin eşi Funda Can, "Eşimin dediği gibi, bayrağımız annemiz, vatanımız babamız. Biz zaten Müslümanız, hepsine sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. Polisler, Ahmet Serdar Can'a hediyeler verdi.

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