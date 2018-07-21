Vali Aksoy, Karamürsel halkıyla buluştu

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Karamürsel İlçesi Ereğli Mahallesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti. Vali üseyin Aksoy’a,Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Muharip Gaziler Dernek Başkanı Nurettin Recep Sağlık eşlik etti. Esnaf ve vatandaşların samimi ve yoğun ilgisiyle karşılaşan Vali Aksoy, vatandaşların memnuniyetini daima ön planda tuttuğunu ve kapısının her zaman vatandaşlara açık olduğunu belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz