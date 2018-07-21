Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:25 TSİ- Gündem ( G : Bugün 09:27 TSİ )

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Selahattin Seymen Kocaeli'nin Karamürsel Ereğli Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gazi Seymen'in cenaze törenine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Deniz Ordonat Merkez Komutanı Deniz Albay Ercan Ferman, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Nurettin Recep Sağlık, gazinin ailesi ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Selahattin Seymen'in naaşı, cuma namazını müteakip Karamürsel İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından dualarla Ereğli Merkez Mezarlığı'na defnedildi. 

Bugün 09:25 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Taşınma öncesi bir araya geldiler mask
Taşınma öncesi bir araya geldiler
7 ilçede elektrikler kesilecek! mask
7 ilçede elektrikler kesilecek!
Kasımoğlu: Krizin faturasını emekliye çıkardılar mask
Kasımoğlu: Krizin faturasını emekliye çıkardılar
Kefenci Ali vefat etti mask
Kefenci Ali vefat etti
Vergi borçlarında yapılanma için son gün belli oldu mask
Vergi borçlarında yapılanma için son gün belli oldu
Fevziye 4. kez ihaleye çıktı mask
Fevziye 4. kez ihaleye çıktı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kedicikler Gebze'ye getirildi mask
Kedicikler Gebze'ye getirildi
Taşınma öncesi bir araya geldiler mask
Taşınma öncesi bir araya geldiler
En büyük 500 firma arasında Kocaeli’den 82 firma var mask
En büyük 500 firma arasında Kocaeli’den 82 firma var
Yaşlı adam kendini astı! mask
Yaşlı adam kendini astı!
7 ilçede elektrikler kesilecek! mask
7 ilçede elektrikler kesilecek!
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu mask
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL