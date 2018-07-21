Gazi Seymen'in cenaze törenine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Deniz Ordonat Merkez Komutanı Deniz Albay Ercan Ferman, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Nurettin Recep Sağlık, gazinin ailesi ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Selahattin Seymen'in naaşı, cuma namazını müteakip Karamürsel İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından dualarla Ereğli Merkez Mezarlığı'na defnedildi.
Bugün 09:25 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:27 TSİ )
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi Selahattin Seymen Kocaeli'nin Karamürsel Ereğli Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
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Bugün 09:25 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz