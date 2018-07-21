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Bugün 09:55 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 11:04 TSİ )

Bugün DGS, yarın KPSS

Bu hafta sonu Kocaeli'de gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda toplam 38 bin 809 kişi ter dökecek. DGS ve (Lisans) KPSS ile ilgili olarak ÖSYM Kocaeli Sınav Koordinasyon Kurulunca bir dizi önlem alındı.

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Bugün saat 10.15’te yapılacak olan DGS’de Kocaeli’den 9 bin 68 aday 150 dakika boyunca ter dökecek. Yarın ise KPSS iki ayrı oturumda yapılacak. Sabahki oturum 10.15’te, öğleden sonraki oturum ise 14.45’de gerçekleştirilecek. Kocaeli’de KPSS’ye ise toplam 29 bin 741 kişi girecek. DGS ilimizde 30 ayrı okulda,  KPSS ise il genelinde toplam 115 okulda gerçekleştirilecek. Her iki sınavda toplam 3 bin 708 kişi ise görevli olacak.

BU HUSUSLARA DİKKAT

Sınava girecek tüm öğrenciler emniyet görevlileri tarafından aranacak; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, metal içerikli eşyalar, ulaşım ve banka kartları, cep bilgisayarı, hesap makinesi, kalem, silgi, kesici ve delici aletle okula gelecekler ise sınava alınmayacakları duyuruldu. Adaylar sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Geçici Kimlik Belgesi/Kimlik Kartı Talep Belgesi veya süresi geçerli pasaportu/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı/Pembe-Mavi Kart ile sınava alınacaklar.

Bugün 09:55 TSİ - Eğitim

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