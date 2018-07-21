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Bedelli askerlikte 28 gün sürprizi!

Milyonlarca aileyi ilgilendiren bedelli askerlik düzenlemesinde değişikliğe gidileceği öğrenildi. 28 gün kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirleyici olacağı ifade ediliyor.

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Milyonlarca aileyi ilgilendiren bedelli askerlik düzenlemesinde değişikliğe gidileceği öğrenildi. Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüp hafta sonuna kadar yasalaştırılması beklenen ve 25 yaş 15 bin lira ve 28 günlük zorunlu temel eğitim olarak öngörülen yasa teklifinde sürprizler olacak.

EĞİTİM ZORLUĞU VE MALİYET
Hükümette yapılan değerlendirmelerin ardından, daha önceki bedelli askerlikler gibi 28 günlük temel eğitimin tamamen kaldırılmasına sıcak bakılıyor. Bu konuda yoğun talep olduğunu, özellikle esnaf, doktor ve yurtdışında ihtisas yapanların izinle ilgili sorun yaşayacakları daha önceki bedelli askerlik düzenlemelerinde olduğu gibi ‘temel eğitim verilmemesi’ görüşünün oluştuğu belirtiliyor. Başvuruların fazla olması nedeniyle, temel eğitim verme zorluğu ve maliyetinin de bu değerlendirmede etkili olduğu kaydedildi.

FİRARİLERİN TALEBİ KABUL GÖRMEDİ
Bedelli askerlik konusunda partiye ve ilgili kurumlara talep yağıyor. Dövizli askerliğin 2 bin Euro’dan, 1000 Euro’ya indirilmesi yönündeki taleplerin karşılanmasına sıcak bakılmıyor. Ancak temel eğitimden vazgeçilmesi durumunda dövizli askerlik için öngörülen uzaktan eğitim düzenlemesinin de yapılmayacağı belirtiliyor. Bedelli askerlikle ilgili diğer istek ise sayıları 5 bin 700 kişiyi bulan asker firarilerinden geldi. Daha önce askerliğe başlayıp kaçmış olan firariler de bedelli askerlikten yararlanmak istedi. Ancak bu kabul görmedi. Torba pakette yer alan ve doktor emeklilerine 2019’dan geçerli olmak üzere 2 bin ila 1500 lira arasında aylık ek ödeme yapılmasını öngören düzenlemeden, kamudan emekli eczacıların da yararlanmak istediği belirtildi.

ASKERLİK KARARI ALDIRANLAR DA GİTMEYECEK
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ağustos celbinde askere gitmek için başvuranların da bedelli askerlikten yararlanabileceklerini söyledi. Muş, “Ağustos celbiyle alakalı; evraklarını alıp kışladan içeri girmeyenler bundan faydalanabilecekler. Gidip birliğine kaydolup, fiziki olarak başlamayanlar bu işten faydalanabilecekler. Kışladan ayağını içeri atmayanlar bu bedelli düzenlemesinden istifade edebilecekler” dedi. 

BANKALARDAN BEDELLİ HAZIRLIĞI
TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Bedelli askerlik uygulamasına bankacılık sektörünün uygun koşullarla destek sağlayacağına inanıyorum" dedi. Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğin teminatı olan gençlerin, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve iş gücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebileceklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti: "Bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır. Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız."

AKP: ÇOK TALEP VAR
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın 28 günlük temel askerlik süresine ilişkin “Görüşülür, farklı yöntemler geliştirilebilir” açıklaması büyük beklenti yaratırken, AKP kaynakları da Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu konuda çok büyük bir talep ve beklenti var. Kendi işini yapanlar, yeni işe girenler ya da özel mazereti olanlar açısından bu önemli bir konu. Zaten bunların çoğu bu özel durumları nedeniyle askerliklerini bugüne kadar sarkıtmışlar. Teklifin Meclis’teki görüşme sürecinde bütün bu talep ve beklentilerin bir şekilde dikkate alınacağını düşünüyoruz. Hükümetle de görüşülerek tümüyle vazgeçilmesinin yanında farklı seçenekler de oluşturulabilir.” AKP kaynakları, 28 gün kararında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belirleyici olacağını belirtiliyor.

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