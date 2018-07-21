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Sosyal medyada Atatürk'e hakarete soruşturma

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal  Atatürk'e hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada,  Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle  ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı  bildirildi.

Açıklamada, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği  belirtildi.

S.İ. Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda, Atatürk’ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunuyor. Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada da genç kıza adeta tepki yağdı. Tutuklanması için çağrı yapılan genç kız paylaşımların çoğalmasının ardından S. İ. pişman olduğunu belirttiği bir video yayınladı. Görüntüleri kendisinin görüşlerine saygı duymayan bir arkadaşına inat olsun diye çekip sadece ona yolladığını ifade eden S.İ. “Atatürk’e saygı duymasam Anıtkabir’e gitmezdim” dedi.

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Yorumlar

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Vatandaş - Atatürk olmasa ikinci hatta üçüncü sınıf vatandaş olurdun mirastan yarım pay alırdın şahitliğin bile kabul edilmezdi Atatürke en çok kadınların dua edip saygı göstermeleri lazımken bunun gibi cahiller ne yazık ki çıkıyor.

Yanıtla . 0Beğen 21 Temmuz 12:07

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