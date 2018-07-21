Özel öğrenciler Gez-Gör ile gezdi

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Merkezde eğitim alan 85 öğrenci, eğitmen ve idarecilerle KocaeliBüyükşehir Belediyesince yürütülen Gez-Gör Programı kapsamında İzmit'in tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek bilgi aldı.Programla İzmit tarih turuna katılan öğrenciler, rehber eşliğinde Bağçeşme Namazgah Şehitliği, Gazi Süleyman Paşa Camisi, Canfeda Hatun Çeşmesi, Süleyman Paşa Hamamı, Akça Koca Camisi, Sırrı Paşa Konağı, Kapanca Sokak, Kasr-ı Hümayun, Saat Kulesi, Atatürk Heykeli, İzmit Gar Binası ve Kocaeli Bilim Merkezini gezdi.