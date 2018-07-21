Castrol'den motosiklet festivali

Dünyanın lider madeni yağ üreticilerinden Castrol,motosiklet kullanıcılarına yönelik farkındalığın artırılması için projelere katkı sunmaya devam ederken diğer yandan da motosiklet severlerin heyecanına ortak olmayı sürdürüyor. Castrol, yaz boyunca Kocaeli, Balıkesir ve Gökçeada’daki motosiklet festivallerinde hem birbirinden özel hediyelerle hem de motosiklet tutkunlarıyla birlikte geçireceği eğlenceli dakikalarla yerini alıyor. Ürünleriyle motosikletler için en iyi performansı sunmaya odaklanan Castrol,Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşecek motosiklet festivallerinde motosiklet severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

20-22 Temmuz Kerpe

Castrol, 20-22 Temmuz tarihlerinde Kerpe’de düzenlenecek Kocaeli Motosiklet Festivali, 2-5 Ağustos tarihlerinde Cunda’da düzenlenecek Balıkesir Motosiklet Festivali ve 6-9 Eylül tarihlerinde Uluslararası Gökçeada Motofest’te motosiklet sürücüleriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Castrol her 3 festivalde de motosiklet tutkunlarını Castrol POWER1 standında ağırlayacak. Castrol POWER1 standında gerçekleşecek simülasyon yarışı sonucunda ise dereceye giren katılımcılarbirbirinden özel ve değerli hediyelerin sahibi olacak.

1.ye Vespa Scooter, 2.ye Arai marka kask ve 3.ye Dainese motosiklet montu hediye!

Her 3 festivalde de Castrol POWER1 standına gelen katılımcılar, sanal gerçeklik gözlüğü takarak hareketli motosiklet simülatöründe en iyi tur zamanını yapmaya çalışacaklar.Festivallerin sonunda en iyi dereceyi yapan kişiyedünyanın en sevilen motosiklet markalarından“Vespa”Primavera 150cc ABS E4 Scooter, 2.en iyi dereceyi yapan kişiye konfor, tasarım ve güvenlik ile özdeşleşen Arai RX-7 V Kask, 3. en iyi dereceyi yapan kişiye ise kategorisinin en iyilerinden Dainese D-Explorer Gore-Tex® motosiklet montu hediye edilecek. Ayrıca her bir festivaldeki en iyi 3 dereceyi yapankatılımcılara da sürpriz hediyeler sunulacak ve festivallere renk katacak aktiviteler gerçekleştirecek.

Castrol Power 1, gaza dokunduğunuz anda mükemmel ivmelenme sağlıyor

Gücü açığa çıkaran formülasyona sahip Castrol POWER 1, sürüşten keyif alan motosiklet kullanıcılarına özel tasarlanmış bir ürün olarak yıllardır motosiklet kullanıcılarının güvenini kazanırken, maksimum koruma sağlıyor. Bu ileri teknolojiye sahip ve yüksek kaliteli 4 zamanlı motosiklet yağı hızlı akıyor ve motor içindeki sürtünmeden oluşan kayıpları en aza indiriyor, sürücünün gaza dokunduğu an mükemmel bir ivmelenme ve maksimum güç elde etmesini sağlıyor. Ayrıca, sahip olduğu özel “Trizone Teknolojisi” ile de sadece motorda değil, debriyaj ve dişli kutusu sistemlerinde de tam koruma sağlıyor.

“Motorcu Dostu Trafik” projesi ile motosiklet sürücülerinin güvenliğine tam destek!

Trafikte motosiklet kullanıcılarına yönelik farkındalığın artırılması projelerine de katkı sunan Castrol, bu kapsamda kısa süre önce Aytemiz’in liderliğinde hayata geçen “Motorcu Dostu Trafik” projesine destek vermeye başladı. Yıl içinde çeşitli mecralarda etkinlikler ve toplantıların yapılacağı proje kapsamında, güvenli sürüş eğitimleri ve gezici eğitimler gerçekleştirilecek. 6 ay boyunca 24 ilde gerçekleştirilecek gezici eğitimler ve proje ile ilgili bilgilere “motorcudostutrafik.com.tr” adresinden ulaşılabiliyor.