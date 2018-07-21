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Eymen bebek kalbine yenildi

İzmit Tavşantepe Mahallesinde ikamet eden ve doğuştan kalp hastası olan 1 buçuk yaşındaki Eymen Efe Kurt, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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İzmit Tavşantepe Mahallesi Güvenlik Sokak adresinde ikamet eden demir doğrama ustası Adem Kurt ile ev hanımı Serap Kurt’un 1 buçuk sene öne dünyaya gelen çocukları Eymen Efe Kurt’un doğuştan kalp hastası olduğu öğrenildi. Tedavisine başlanan Eymen bebek 2 defa operasyon geçirdi. Son olarak Ramazan Bayramı öncesi rahatsızlanarak Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Eymen Efe Kurt,  tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Eymen Efe Kurt’un cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek İzmit’e bağlı Eseler Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 12:41 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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