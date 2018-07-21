İzmit Tavşantepe Mahallesi Güvenlik Sokak adresinde ikamet eden demir doğrama ustası Adem Kurt ile ev hanımı Serap Kurt’un 1 buçuk sene öne dünyaya gelen çocukları Eymen Efe Kurt’un doğuştan kalp hastası olduğu öğrenildi. Tedavisine başlanan Eymen bebek 2 defa operasyon geçirdi. Son olarak Ramazan Bayramı öncesi rahatsızlanarak Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Eymen Efe Kurt, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Eymen Efe Kurt’un cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek İzmit’e bağlı Eseler Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN
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Eymen bebek kalbine yenildi
İzmit Tavşantepe Mahallesinde ikamet eden ve doğuştan kalp hastası olan 1 buçuk yaşındaki Eymen Efe Kurt, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz