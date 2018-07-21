Ülkü Ocakları'ndan o kadına sert tepki

Anıtkabir'e giderek Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret dolu söylemlerde bulunan çarşaflı kadın S.İ. hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. S.İ. isimli şahıs sosyal medya üzerinden tepkiler çığ gibi büyürken Ülkü Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Özkara'dan tepki geldi. Özkara sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

AÇIKLAMA;

Soytarının Birinin Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu ATATÜRK'e Hemde Kabri Başında Hakaret Ettiğini Üzülerek Öğrendik.

Dinimiz İSLAM'ın Vefat Eden Birinin Arkasından Konuşulmasına Müsaade Etmediğini Biliyoruz ve Bunun Yapan Şahsın ATATÜRK'e Hakaret Ederek Cenneti Garantilemediğine de Eminiz.

Türk Milletinin Din-i İslamı Daha İyi Öğrenebilmesi İçin Kur'an-ı Kerim'in Bizzat Kendi Emri İle Türkçe Mealini Çıkarttırmıştı M.Kemal ATATÜRK.

Safiye İnci Denen Şahıs En Azından Bir Kere Okumuşmudur ?Okusa Bu Saygısızlığı Yaparmıydı?Okusa Bir Mezar Başında Küfür Edebilecek Kadar Küçülebilirmiydi Acaba? Ne Giyiminin,Ne Yaşantısının Bizi İlgilendirmediğini Belirtmek İstiyorum.Yaşamı Boyunca Binlerce Kitap Okuyan,Sayısız Savaş Kazanan Vatanı Uğruna Gazi Olan , Yüce TÜRK Milletinin Bağımsızlığı İçin Mücadele Eden Ebedi BAŞKOMUTANIMIZ Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Böyle Kişiliksiz,Cahillerin Konuşmaları ve Hakaretleri İle Değerinin Düşmeyeceğini ve Düşürülmeyeceğini İdrak Etmeyene Tekrar Tekrar Hatırlatmak İsterim..Ülkemizin Başına Kaç Cumhurbaşkanı Gelir İse Gelsin,Kaç Başbakan Gelirse Gelsin. ATATÜRK Hala ATATÜRK'tür.Hala Bu Ülkenin Ebedi Lideri,Kurucusu ve Ebedi Başkomutanıdır.

Ülkü Ocaklılar Olarak Büyük Türk Milliyetçisi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Muhtaç Olduğumuz Kudretin Damarlarımızdaki Asil TÜRK Kanında Olduğunu Unutmadan Fikirlerinin,İdeallerinin İzinde Olmaktan Onur ve Şeref Duyduğumuzu ve Bu Şerefi Son Nefesimize Kadar Göğsümüzde Taşıyacağımızın Bilinmesini İsterim.

Geçtiğimiz Günlerde Ülkemizin Mevcut Cumhurbaşkanı R.Tayyip ERDOĞAN'a ODTÜ'de Hakaret Eden Şahıslar İçin Ne Dilemişsek Bugünde Atatürk'e Hakaret Eden Safiye İNCİ Denen Şahsın 5816 Atatürk'ü Koruma Kanununun 1.Maddesi Gereğince Gerekli İşlemlerin Yapılmasını En Yakın Zamanda Diliyoruz.