Özkar’dan belediyeye teşekkür

Başisklele Belediyesi ekipleri, Kullar’da bulunan Goodyear Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi alanı içinde çevre düzenlemesi ve basketbol sahası yaptı. Koopertatifteki sürücülerin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri amacıyla yapılan basketbol sahası, kooperatif üyeleri tarafından beğeni ile karşılandı. Yapılan hizmet ten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Kooperatif Başkanı İsmail Özkar, “Şahsım ve kooperatifim adına Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkür ediyorum. Sağ olsun, temizliğinden çevre düzenlemesine her türlü bizim yanımızda oluyor, bizden desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. Yerel seçimlerde de kendisinin yanında olacağımızı ve desteğimizi vereceğimizi bilmesini istiyorum” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN