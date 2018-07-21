Başisklele Belediyesi ekipleri, Kullar’da bulunan Goodyear Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi alanı içinde çevre düzenlemesi ve basketbol sahası yaptı. Koopertatifteki sürücülerin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri amacıyla yapılan basketbol sahası, kooperatif üyeleri tarafından beğeni ile karşılandı. Yapılan hizmet ten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Kooperatif Başkanı İsmail Özkar, “Şahsım ve kooperatifim adına Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkür ediyorum. Sağ olsun, temizliğinden çevre düzenlemesine her türlü bizim yanımızda oluyor, bizden desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. Yerel seçimlerde de kendisinin yanında olacağımızı ve desteğimizi vereceğimizi bilmesini istiyorum” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN
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Özkar’dan belediyeye teşekkür
Kullar Goodyear Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, kooperatif alanı içindeki çevre düzenlemeleri ve basketbol sahası yapan Başiskele Belediyesine destekleri için teşekkür etti.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz