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Atatürk'e hakaret eden kadın gözaltına alındı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sosyal medya üzerinden hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. Söz konusu kadının sosyal medya hesapları inceleme altına alınırken Safiye İnci, Ankara'da gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Söz konusu kadının sosyal medya hesapları inceleme altına alınırken S.İ. Ankara'da gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada, "Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medyada yer alan şahıs ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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