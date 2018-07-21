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Tabip Odası’nın ‘şiddet’ isyanı!

  Şanlıurfa’da yaşanan son olayda Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın bir hasta yakınının saldırısı sonucu ağır yaralanması sonra adeta isyan eden Kocaeli Tabip Odası yönetimi, hükümete sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenleme yapması çağrısında bulundu  

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Türk Tabipler Birliği tarafından geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da yaşanan olayda, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Başına sert bir cisim vurularak darp edilen hala yoğun bakın ünitesinde tedavi altında bulunan Yalçın’ın hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.

 

AÇIKLAMAYI KARADENİZ VE ARDAMAN YAPTI

Konu hakkında Türk Tabipler Birliği, ülke genelinde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı. Kocaeli Tabip Odası yönetimi de önceki gün Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi ile SEKA Devlet Hastanesi’nde yaptıkları açıklama ile tepkisini dile getirdi. KOÜ önündeki açıklamayı Kocaeli Tabip Odası eski Başkanı Prof. Dr. Aynur Karadeniz, SEKA Devlet önündeki açıklamayı ise oda yöneticilerinden Ömer Ardaman yaptı.

 

“HİÇBİR ADIM ATILMIYOR”

Yapılan protesto açıklamasında Tabipler Birliği’nin sağlıktaki şiddete yönelik alınması gereken tedbirlerle ilgili çözüm önerilerini sunduğunun dile getirildiği açıklamada, “Bütün çabalarımıza rağmen, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdelen'in öldürülmeleri ve nice şiddet olayı ile siyasal iktidarın sağlıkta hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz” denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

 

“SAĞLIK HİZMETİ AKSIYOR”

“Gelinen aşamada yaşanan şiddet, sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanıyor. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir. Bu sorun, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken hizmeti sunumunu da engeller hale dönüşmüştür. Bu durum kabul edilebilir değildir.”

 

“ÖZEL ÖNLEMLER YETERSİZ”

“Sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir. Her yıl nüfusumuzdan fazla acil servis başvurusu olmasının eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür. Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri de almadığı veya bunların yetersiz kaldığıdır.”

 

“EK MADDE GEREKİYOR”

“Türk Tabipleri Birliği'nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz. Bu öneri Türk Ceza Kanuna bir ek maddeyi kapsamaktadır.”

Bugün 14:54 TSİ - Gündem

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