Kartepe Kupası’nda Müthiş heyecan başlıyor!

Eski adı Keltepe, yeni adı ile Kartepe Kupası’nda kuralar çekildi, gruplar belli oldu. Kartepe’nin 15 kulübü şampiyonluk için 1 ay boyunca mücadele verecek. Turnuvada toplam 44 maç oynanacak. Sezon öncesi Kartepe İlçe futbola doyacak, takımlar bol bol form tutacak.

AÇILIŞ MAÇI: UZUNTARLA - MAŞUKİYE

İlimizin en prestijli turnuvalarından birisi olan KartepeKupası 28 Temmuz’da başlayacak ve yaklaşık 1 ay sürecek. Turnuva öncesi 15 Kartepe kulübü başkan ve yöneticisi Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kongre Merkezi’nde bir araya gelerek gruplarını belirledi. Kartepe Belediyesi Spor Daire Sorumlusu ve Kartepe Belediyespor Kulübü Teknik Sorumlusu Hacı Ağdaş turnuva hakkında bilgi verirken, çekilen kura sonunda Uzuntarla ile Maşukiyespor açılış maçı oynamaya hak kazandı.

MAÇLAR ARSLANBEY VE ACISU’DA

Derbent Esnaf’ın mazeret bildirdiği için yer almayacağı turnuvada 3 grupta toplam 15 takım mücadele edecek. Dev organizasyonda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi 2 üçüncü takım adlarını çeyrek finale yazdıracak. Maçlar Arslanbey ve Acısu olmak üzere iki statta haftanın her günü oynanacak. Resmi hakemlerin yöneteceğimücadeleler 17.30 ve 19.30’da başlayacak.Kartepe Belediyesi de tüm takımların ulaşımlarını sağlayacak.

Ahmet AKAY

TURNUVA TERTİP KOMİTESİ

Adnan Karslı – Acısu Belediyespor Başkanı

Metin Sakın – Arslanbey GB yöneticisi

Osman Demir – Arslanbey Organize Sanayi

Mehmet Gözen –Sarımeşespor

Yalçın Küçük –Köseköy Ateşspor

KARTEPE KUPASI GRUPLARI

A GRUBU

Maşukiyespor

Kartepe Belediyespor

Derbentspor

Arslanbey Organize

Uzuntarla Belediye

B GRUBU

Acısu Belediye

Eşmespor

Nusretiyespor

Avluburnu

Uzunçiftlik

C GRUBU

Köseköy Ateş

Suadiyespor

Karatepe

Sarımeşespor

Arslanbey GB

BİRİNCİ GÜN

28 Temmuz Cumartesi

18.30: Uzuntarla Belediye – Maşukiyespor

20.30: Kartepe Belediye – Derbentspor

İKİNCİ GÜN

29 Temmuz Pazar

18.30: Acısu Belediye – Eşmespor

20.30: Nusretiyespor – Avluburun