Kartepe Kupası’nda Müthiş heyecan başlıyor!

Eski adı Keltepe, yeni adı ile Kartepe Kupası’nda kuralar çekildi, gruplar belli oldu. Kartepe’nin 15 kulübü şampiyonluk için 1 ay boyunca mücadele verecek. Turnuvada toplam 44 maç oynanacak. Sezon öncesi Kartepe İlçe futbola doyacak, takımlar bol bol form tutacak.
AÇILIŞ MAÇI: UZUNTARLA - MAŞUKİYE
İlimizin en prestijli turnuvalarından birisi olan KartepeKupası 28 Temmuz’da başlayacak ve yaklaşık 1 ay sürecek. Turnuva öncesi 15 Kartepe kulübü başkan ve yöneticisi Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kongre Merkezi’nde bir araya gelerek gruplarını belirledi. Kartepe Belediyesi Spor Daire Sorumlusu ve Kartepe Belediyespor Kulübü Teknik Sorumlusu Hacı Ağdaş turnuva hakkında bilgi verirken, çekilen kura sonunda Uzuntarla ile Maşukiyespor açılış maçı oynamaya hak kazandı.
MAÇLAR ARSLANBEY VE ACISU’DA
Derbent Esnaf’ın mazeret bildirdiği için yer almayacağı turnuvada 3 grupta toplam 15 takım mücadele edecek. Dev organizasyonda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi 2 üçüncü takım adlarını çeyrek finale yazdıracak. Maçlar Arslanbey ve Acısu olmak üzere iki statta haftanın her günü oynanacak. Resmi hakemlerin yöneteceğimücadeleler 17.30 ve 19.30’da başlayacak.Kartepe Belediyesi de tüm takımların ulaşımlarını sağlayacak.
Ahmet AKAY
TURNUVA TERTİP KOMİTESİ
Adnan Karslı – Acısu Belediyespor Başkanı
Metin Sakın – Arslanbey GB yöneticisi
Osman Demir – Arslanbey Organize Sanayi
Mehmet Gözen –Sarımeşespor
Yalçın Küçük –Köseköy Ateşspor
KARTEPE KUPASI GRUPLARI
A GRUBU
Maşukiyespor
Kartepe Belediyespor
Derbentspor
Arslanbey Organize
Uzuntarla Belediye
B GRUBU
Acısu Belediye
Eşmespor
Nusretiyespor
Avluburnu
Uzunçiftlik
C GRUBU
Köseköy Ateş
Suadiyespor
Karatepe
Sarımeşespor
Arslanbey GB
BİRİNCİ GÜN
28 Temmuz Cumartesi
18.30: Uzuntarla Belediye – Maşukiyespor
20.30: Kartepe Belediye – Derbentspor
İKİNCİ GÜN
29 Temmuz Pazar
18.30: Acısu Belediye – Eşmespor
20.30: Nusretiyespor – Avluburun
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz