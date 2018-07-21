Kağıtspor’un imdadına Hido yetişti!

STATÜ İZİN VERMEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, erkek basketbolda 2. Lig’de geçen sezon mücadele eden Muğla Ormanspor’un yarışma hakkını almak istemiş ve bir süredir konu ile ilgili temaslarda bulunulmuştu.Ancak statüye göre 2. Lig’deki bir takımın yarışma hakkının alınması için 2. Lig’de direkt katılmak isteyen kulübün o sezon Bölgesel Lig’de yer alması gerekiyordu. Kağıtspor’un böyle durumu söz konusu olmadığı için statüye göre yarışma hakkının alınma durumu da ortadan kalktı.

İZMİT’E İKİ KEZ GELDİ

Kağıtsporlu yetkililer konuyu değerlendirmek üzere Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi. Türkiye’nin bir döneme damga vurmuş gururu ve NBA’ydeki yıldızı nam-ı diğer “Hido” Kocaeli’nin basketboldaki potansiyelinin farkında olduğunu ifade etti. 2 kez İzmit Belediyesi’nin basketbol topu dağıtım törenine katılan ve atmosferden çok etkilenen Türkoğlu, Kocaeli’den bir takımın mutlaka üst liglerde temsil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

HİDO DA İSTİYOR

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun, Kocaeli ile ilgili harekete geçtiği ve yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından Kağıtspor’u “Özel Davetli” olarak 2. Lig’e davet etme ihtimalinin çok yüksek olduğu öğrenildi. Müjdeli haberi bekleyen Kağıtsporlu kurmaylar da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Konu en geç 1 hafta 10 gün içinde netlik kazanacak.

EKİBİ DE İZMİTLİ OLACAK

Kağıtspor, davet gelmezse Erkekler Bölgesel Ligi’nden mücadele etmeye başlayacak. Bilindiği üzere Kağıtsporlu yetkililer basketbol koordinatörü olarak deneyimli teknik adam Hakan Kocakurt’u düşünüyor. İzmit sevdalısı olan Kocakurt’un teknik ekibinin de İzmitli genç antrenörlerden oluşacağı tahmin ediliyor.

Erdem ÖVÜÇ – Özel Haber