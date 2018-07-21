Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre D-130 karayolundan Gölcük istikametine seyir halinde olan Emrehan Çelik idaresindeki 06 FP 9533 plakalı otomobil, Seymen mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarında park halindeki 54 EU 812 plakalı otomobil ile HL-491-S Hollanda plakalı cipe çarptı. Süratli olan otomobil Hüseyin Çetin’in sahibi olduğu pişmaniye dükkanından içeri daldı.

Otomobil sürücüsü yaralandı

Meydana gelen kaza nedeniyle iş yerindeki vatandaşlar panikleyerek kendilerini dükkandan dışarı atarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza esnasında içeride bulunan 4 kişi şans eseri yaralanmazken otomobil sürücüsü Emrehan Çelik, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle park halindeki iki araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Ne olduğunu anlamadık

Kaza esnasında çok korktuklarını belirten iş yeri sahibi Hüseyin Çetin, “Biz sadece bir lastik sesi duyduk. Bir anda araba patlama sesi ile beraber içeriye girdi. Bende masada oturuyordum. Ne olduğunu anlamadık. Park halindeki arabalara vuruyor. Akıl almaz bir kaza. Allah’tan verilmiş sadakamız varmış. Bizlere bir şey olmadı” dedi. Kazaya karışan otomobil daha sonra çekiciyle otoparka götürüldü.

Saniye saniye kaydedildi

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde alışveriş yapmak için iş yerine gelen müşterilerin kasaya yöneldikleri esnada kontrolden çıkan otomobilin park halindeki cipe çarptıktan sonra iş yerinin içeri girmesi yer alıyor. Kaza ile birlikte paniğe kapılan iş yeri çalışanları ve müşteriler daha sonra iş yerinden dışarı çıkıyor.