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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

Körfez'de TEM Otoyolu geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza Hereke mevkii geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Ramazan Kayacık idaresindeki 26 EJ 234 plakalı TIR, iddialara göre yanına yaklaşan bir araçtan kaçmaya çalışırken Kemal T. yönetimindeki 41 NF 303 plakalı otomobile çarptı. Ardından araçlar önlerinde seyreden Fahri Şendiç idaresindeki 34 BM 4667 Plakalı minibüse çarparken bu arada arkadan gelmekte olan Mehmet Ali Kaçmaz yönetimindeki 34 ZH 0347 plakalı otomobil ve Nevzat Duman idaresindeki 41 FM 831 plakalı yolcu otobüsüde kaza yapan araçlara çarptı.

Kaza sonrası TIR sürücüsü Ramazan Kayacık araçta sıkıştı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiyenin kaza kırım ekibi de sevk edildi. TIR içinde sıkışan sürücü Kemal T. ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilken kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma yaklaşık yarım saat kapandı.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 09:18 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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