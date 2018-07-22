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Sahada kalp krizi geçirdi

Körfez'de saha bakımlarından sorumlu Sinan Kolay (56),  Esentepe Stadı'nın bakımını yaptığı sırada kalp krizi geçirdi.

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Tütünçiftlik Esentepe Mahallesi’nde bulunan Esentepe Stadı’nın bakımını kontrollerini yapan saha bakım sorumlusu Sinan Kolay sahada çalışma yaptığı sırada biranda yere yığıldı. Olayı gören mesai arkadaşları hemen 112'yi arayıp yardım istedi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Sinan Kolay ambulansla önce Körfez Devlet Hastanesi ardından da Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bugün 09:18 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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