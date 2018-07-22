Tütünçiftlik Esentepe Mahallesi’nde bulunan Esentepe Stadı’nın bakımını kontrollerini yapan saha bakım sorumlusu Sinan Kolay sahada çalışma yaptığı sırada biranda yere yığıldı. Olayı gören mesai arkadaşları hemen 112'yi arayıp yardım istedi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Sinan Kolay ambulansla önce Körfez Devlet Hastanesi ardından da Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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Sahada kalp krizi geçirdi
Körfez'de saha bakımlarından sorumlu Sinan Kolay (56), Esentepe Stadı'nın bakımını yaptığı sırada kalp krizi geçirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz