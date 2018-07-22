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Bugün 09:36 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:51 TSİ )

O saatlerde yağmur geliyor!

Kocaeli, güne güneşli başladı ancak Meteoroloji Müdürlüğünden gök gürültülü sağanak uyarısı var. O saatlere dikkat!

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Kocaelililer bugün güneşli bir güne uyandı ancak gün içinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji, yağmur için saat verdi. Meteoroloji Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre bugün hangi saatlerde hava güneşli, hangi saatlerde yağış bekleniyor? İşte cevabı…

Bugün saat 09.00-12.00 arasında hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 28 derece seviyesinde seyredecek. Hissedilen sıcaklık 31 dereceyi bulacak.
12.00-15.00 saatleri arasında ise gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Sıcaklık 30 derece. Hissedilen sıcaklık ise 33 derece olacak.

15.00-18.00 saatleri arasında da gök gürültülü sağanak yağış var, sıcaklık 32 derece. Hissedilen sıcaklık ise yağmura rağmen 37 derece seviyesinde.

18.00-21.00 saatleri arasında hava tekrar açacak, sıcaklık 29 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 35 derece civarında seyredecek.

21.00-24.00 saatleri arasında da hava açık, sıcaklık 26 dereceye kadar gerileyecek.

Bugün 09:36 TSİ - Gündem

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