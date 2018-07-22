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CHP'li başkanın acı günü

CHP Çayırova ilçe Kadın Kolları Başkanı Suna Çınar’ın eşi Bektaş Çınar hayatını kaybetti.

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CHP Çayırova ilçe Kadın Kolları Başkanı Suna Çınar’ın eşi Bektaş Çınar (55) kalbinde oluşan pıhtı sebebi ile tedavi gördüğü hastenede hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Merhum Bektaş Çınar’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çayırova Abdal Musa Cem Evi'nden kaldırılacak. 

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