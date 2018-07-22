CHP’de imza sayısı 13 mü 11 mi?

Yapılan son iki kurultayda karşı karşıya gelen Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmenin detaylarının kamuoyunda paylaşılması ile başlayan gerilim yerini toplanan imzalara bıraktı. İkilinin yaptığı görüşmede Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu “Çekil ve onursal başkan ol’ teklifini sunmuş, daha sonra ise bu konuyu kamuoyu ile paylaşmıştı. Yaşanan hareketli sürecin ardından kurultay süreci giderek hız kazanmaya başlamış, bu sürece Kocaeli’ de dahil olmuştu.

634 İMZA ŞART

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 634 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor. CHP'de muhalif kanadın 604 imzayı topladığını duyurmasının ardından CHP Genel Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada, "604 noter onaylı imzanın genel merkezimize ulaşması halinde gereği derhal yapılacak." denildi.

LİSTEDE KOCAELİ’DEN 11 İMZA GÖRÜNÜYOR

CHP’de, parti yönetiminde değişiklik için olağanüstü kurultay toplanması yönünde noter aracılığıyla imza toplama çalışmalarında kurultay isteyenlerin sayısı iddialara göre 604. Kocaeli' de ise Muharrem İnce' ye yakınlığı ile bilinen İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya' nın öncülük yaptığı imza hareketinde 13 kişinin imza verdiği iddia ediliyor. Ancak Genel Merkezden gelen listede 11 kişinin imza verdiği görünüyor.