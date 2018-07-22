Herekeli o isim bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı'na bakan yardımcıları atadı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Cengiz Öner Hilmi Bilgin,

Selahaddin Menteş, Yıldız Seferinoğlu; Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan, Ömer Arısoy; Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet Güven; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun atandı.

HEREKE DOĞUMLU

Bakanlıkların bakan yardımcılığı görevlerine atanan isimler arasında Kocaeli'den bir isim de yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atanan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun kısmen Kocaeli ile ilgisi olan bir isim. 1957 Körfez Hereke doğumlu olan Ahmet Haluk Dursun bir dönem Ayasofya Müze Müdürlüğü yaptı. 2014-2016 arasında

da Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Ahmet Haluk Dursun, o tarihlerde yer yer Hereke Kalesi restorasyon çalışmaları için ilimize gelmekteydi.

AHMET HALUK DURSUN KİMDİR?

1957 yılında Hereke'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Son Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsünü bitirerek akademik hayata Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde asistan olarak başladı. Marmara Üniversitesinde yüksek lisans ve doktorasını Yakın Çağ Tarihi Anabilim dalında tamamladı. “Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi” sahasında tarih doçenti A.Halûk Dursun Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim dalında profesörlük unvanını aldı