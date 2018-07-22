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KOÜ'den örnek çalışma

Bilimden sanata, sanayiden kültüre birçok alanda yeni modeller geliştiren ve projeler üreten Kocaeli Üniversitesi, geliştirdiği modelle; bilim merkezleri ve müzelerde, sergilerde en yüksek faydalı düzeneklerin seçilmesini hedefliyor.

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Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doktora öğrencisi Kemal Taha Hülagü, doktora tezi olarak ele aldığı çalışmasında gelecekte kurulacak bilim merkezlerine ve mevcut bilim merkezlerinin geçici sergilerinin en yüksek faydalı olan düzeneklerin seçilmesine ışık tutmayı hedefliyor. Geliştirilen modelle birlikte alanı efektif kullanan, bütçeyi aşmayan, eğiticilik seviyesi yüksek düzenekleri veya sergileri seçip karar vericiye uygun çözüm önerileri sunulması amaçlanıyor.

SEZGİSEL YÖNTEM TANIMLAMAKTA

Bilim merkezleri kurulurken ve bu merkezler için gerekli düzenekler seçilirken ziyaretçiler için en faydalı olabileceklerin bulunmasının amaçlandığını belirten Kemal Taha Hülagü, “Bilim merkezleri, bilim müzeleri ve müzelerde sergi oluşturma aşamasında hangi düzeneklerin veya eserlerin seçilmesinin en uygun konfigürasyonu oluşturacağı konusunda literatürde sınırlı sayıda çalışma görülmektedir. Söz konusu çalışmalar konuyu daha çok küratoryal boyutta ele almakta ve müzelerde oluşturulacak geçici sergiler için eser seçim ölçütlerini sezgisel yöntem ile tanımlamaktadır" dedi.

BİLİM MERKEZİNE YÖNELİK 

Bizim tezimizde bu boşluğu gidermek için Endüstri Mühendisliği yaklaşımı ile bir matematiksel modelleme yapılarak bir bilim merkezinde veya müzede düzenek seçerken alanı efektif kullanan, bütçemizi aşmayan, eğiticilik seviyesi yüksek düzenekleri veya sergileri seçip karar vericiye uygun çözüm önerileri sunan bir model önerilmiştir. Çalışmanın devamında, matematiksel programlama ve modelleme bilgisine sahip olmayan kullanıcılar içinde fayda/maliyet analizine dayalı basit bir çözüm yöntemi de sunulmaktadır. Bu kurduğumuz model bilim merkezlerine en faydalı olan düzeneklerin seçilmesine yönelik örnek bir çalışmadır.” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR'E DE FAYDALI OLACAK

Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü olan Kemal Taha Hülagü, yaptığı bu çalışmanın yapılan pratik çalışmalara teorik bilgi oluşturacağını vurgulayarak “Bu çalışmamız Kocaeli Bilim Merkezi’nde gelecekte yapılacak olan geçici sergiler için de bir model niteliği taşıyacak. Bilim merkezlerine örnek olurken Kocaeli Büyükşehir Belediyemize de faydalı olacaktır.” şeklinde konuştu.

Bugün 11:41 TSİ - Gündem

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