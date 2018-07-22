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Bu sefer çok farklı yolla dolandırıldı

İnternet üzerinden güvercin satışı yapmak isteyen bir şahıs güvercinlerini satın almak isteyen F.Y. isimli vatandaşı 400 TL dolandırarak kayıplara karıştı.

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Son günlerde teknolojinin gelişmesiyle internet üzerinden artan dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bugüne kadar internet üzerinden telefon, kredi kartı, altın ve buna benzer birçok dolandırıcılık olayı yaşanırken İzmit’te F.Y. isimli vatandaş internet üzerinden gördüğü güvercin satış ilanı için 400 TL para ödedikten sonra dolandırıldı.

400 TL DOLANDIRILDI

Edinilen bilgilere ve iddialara göre kendisini İzmirli olarak tanıtan ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs internet üzerinden sahibi olduğu güvercinleri satışa çıkardı. Bir takım güvercinin piyasa değer bin TL iken İzmit’te yaşayan F.Y. isimli vatandaş güvercinlerin fiyatını 400 TL olarak görünce şahısla iletişime geçti. Yapılan görüşmeler sonrasında güvercinlerin satışa çıkaran şahısın hesabına 400 TL gönderen F.Y. isimli bir vatandaş parayı gönderdikten sonra şahıstan bir daha haber alamadı. Yaşanan bu olaydan sonra dolandırıldığını anlayan F.Y. şahısın verdiği hesap numaralarından yola çıkarak suç duyurusunda bulundu.

Bugün 12:01 TSİ - Asayiş

Muhabir Ahmet Hazer

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