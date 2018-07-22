Bu sefer çok farklı yolla dolandırıldı

Son günlerde teknolojinin gelişmesiyle internet üzerinden artan dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bugüne kadar internet üzerinden telefon, kredi kartı, altın ve buna benzer birçok dolandırıcılık olayı yaşanırken İzmit’te F.Y. isimli vatandaş internet üzerinden gördüğü güvercin satış ilanı için 400 TL para ödedikten sonra dolandırıldı.
400 TL DOLANDIRILDI
Edinilen bilgilere ve iddialara göre kendisini İzmirli olarak tanıtan ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs internet üzerinden sahibi olduğu güvercinleri satışa çıkardı. Bir takım güvercinin piyasa değer bin TL iken İzmit’te yaşayan F.Y. isimli vatandaş güvercinlerin fiyatını 400 TL olarak görünce şahısla iletişime geçti. Yapılan görüşmeler sonrasında güvercinlerin satışa çıkaran şahısın hesabına 400 TL gönderen F.Y. isimli bir vatandaş parayı gönderdikten sonra şahıstan bir daha haber alamadı. Yaşanan bu olaydan sonra dolandırıldığını anlayan F.Y. şahısın verdiği hesap numaralarından yola çıkarak suç duyurusunda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz