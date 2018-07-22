MHP’den Kocaelililere teşekkür broşürü

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü 24 Haziran seçimlerinde elde edilen sonuçlardan ötürü vatandaşlara yönelik hazırlanan ‘Teşekkür Broşürlerinin’ dağıtımının tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Ünlü Tramvay Kafe’de yaptığı açıklamada, “MHP Kocaeli Teşkilatı olarak Kocaeli’de Cumhur İttifakını ve MHP’yi destekleyenlere teşekkür edeceğiz dedik. Bunun da altını doldurmak adına Sami Acıkök başkanlığında oluşturulan ekiple 12 ilçede 2 hafta boyunca gezerek vatandaşlarla buluştuk. Cumhur İttifakına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettik” şeklinde konuştu.

YEREL SEÇİMİN YILDIZI OLACAĞIZ

Konuşmalarına devam eden Ünlü, “Burada yaşıyoruz. Verdiğimiz söz gereği vatandaşlarımızla sürekli görüşüyoruz. Çarşamba günleri tekrardan STK ziyaretlerimize başlayacağız. Cuma akşamları gerçekleştireceğimiz 40x40 programlarına da devam edeceğiz. Bize tatil yok dedik. MHP Kocaeli İl Teşkilatı olarak tatili bir sonraki seneye erteledik. Yerel seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MHP olarak Kocaeli’de yerel seçimlerin parlayan yıldızı olacağız. MHP’nin gücünü herkes görecek. Biz varız. Var olmaya devam edeceğiz. MHP’nin kapısı her zaman STK’lara açıktır. Biz onlar için varız. Onlar için var olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. ‘Teşekkür Broşürleri’ 12 ilçeye 2 hafta içerisinde dağıtıldı.

HER ŞEY MHP İÇİN

Dernek çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ünlü, “Önümüzdeki günlerde KOMİAD daha çok organizasyon yapacak. Yine önümüzdeki günlerde MHP’ye bağlı STK’larda iyileştirme olacağını herkes görecek. Çatı MHP. Yapılan her şey MHP için. Yapılan tüm çalışmalar MHP’nin kurumsal yapısını geliştirmek için” diye belirtti.