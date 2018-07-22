İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan Gebeş ailesinin kızları Nermin Elden ile serbest meslek sahibi Fahri Elden’in çocukları bilgisayar mühendisi Kubilay Elden, İstanbullu Elektrik Yüksek Mühendisi Murat Yücesoy ve Ayça Yücesoy çiftinin kızları görsel iletişim ve tasarım mimarı Sıla Yücesoy ile dünya evine girdi. Başiskele’de Seymen’de bulunan Wellborn Otel’de düzenlenen nikah törenine genç çiftin ailesi, sevenleri ve çok sayıda davetli katıldı. Başiskele Belediyesi nikah memuru tarafından kıyılan genç çiftin nikahının ardından davetliler ve çiçeği burnunda genç çift ilerleyen saatlere kadar gönüllerince eğlendi. Genç çiftin yaşamlarını İspanya’da sürdüreceği öğrenildi.
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Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
İzmit’in köklü ailelerinden olan Gebeş sülalesinin kızları Nermin Elden’in oğlu Kubilay Elden, bir süredir birlikte olduğu İstanbullu Yücesoy ailesinin kızları Sıla Yücesoy ile dünya evine girdi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz