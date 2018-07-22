Kubilay ve Sıla dünya evine girdi

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan Gebeş ailesinin kızları Nermin Elden ile serbest meslek sahibi Fahri Elden’in çocukları bilgisayar mühendisi Kubilay Elden, İstanbullu Elektrik Yüksek Mühendisi Murat Yücesoy ve Ayça Yücesoy çiftinin kızları görsel iletişim ve tasarım mimarı Sıla Yücesoy ile dünya evine girdi. Başiskele’de Seymen’de bulunan Wellborn Otel’de düzenlenen nikah törenine genç çiftin ailesi, sevenleri ve çok sayıda davetli katıldı. Başiskele Belediyesi nikah memuru tarafından kıyılan genç çiftin nikahının ardından davetliler ve çiçeği burnunda genç çift ilerleyen saatlere kadar gönüllerince eğlendi. Genç çiftin yaşamlarını İspanya’da sürdüreceği öğrenildi.