Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz gün KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı düzenledi. 1 milyon 234 bin 617 adayın katıldığı sınavın öğleden sonra düzenlenen Eğitim Bilimleri Oturumunda ise 440 bin 324 aday ter döktü. Türkiye genelinde 1 milyon 234 bin 617 aday sınava girerken kentimizde 115 okulda 29 bin 741 kişi sınava katılım gösterdi. KPSS Alan Bilgisi sınavı ise 3 oturumda gerçekleştirilecek. 81 ilde düzenlenen Alan Bilgisi sınavının 28 Temmuz sabah oturumuna 67 bin 826 aday, öğleden sonra düzenlenen oturumuna ise 92 bin 36 aday katılacak. 29 Temmuz sabahı gerçekleştirilecek olan üçüncü sınava ise 83 bin 218 aday katılacak. 5 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde (ÖABT) ise 306 bin 242 aday ter dökecek
Bugün 13:00 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 13:01 TSİ )
1 Milyon 234 bin 617 aday KPSS’de ter döktü
ÖSYM’nin geçtiğimiz gün düzenlediği KPSS-Genel Yetenek ve Kültür Sınavı’na 1 milyon 234 bin 617 aday katılırken kentimizden ise 29 bin 741 kişi katılım gösterdi
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Bugün 13:00 TSİ - Eğitim
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz