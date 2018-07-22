1 Milyon 234 bin 617 aday KPSS’de ter döktü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz gün KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı düzenledi. 1 milyon 234 bin 617 adayın katıldığı sınavın öğleden sonra düzenlenen Eğitim Bilimleri Oturumunda ise 440 bin 324 aday ter döktü. Türkiye genelinde 1 milyon 234 bin 617 aday sınava girerken kentimizde 115 okulda 29 bin 741 kişi sınava katılım gösterdi. KPSS Alan Bilgisi sınavı ise 3 oturumda gerçekleştirilecek. 81 ilde düzenlenen Alan Bilgisi sınavının 28 Temmuz sabah oturumuna 67 bin 826 aday, öğleden sonra düzenlenen oturumuna ise 92 bin 36 aday katılacak. 29 Temmuz sabahı gerçekleştirilecek olan üçüncü sınava ise 83 bin 218 aday katılacak. 5 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde (ÖABT) ise 306 bin 242 aday ter dökecek