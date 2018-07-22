Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. ’Bu Akşam Ölürüm’, ’Unutmak O Kadar Kolay Mı Sandın?’, ’Unutamam Seni’, ’Karagözlüm’, ’Çok Yorgunum’ gibi sevilen şarkılarını söyleyen ünlü şarkıcı, sahne performansıyla göz doldurdu. Sevilen sanatçının şarkılarına binlerce Gebzeli eşlik etti. Şarkılara eşlik edip, cep telefonu ışıklarını açarak görsel bir şölen oluşturdular. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan ünlü sanatçı ise konser sonrası hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bugün 13:10 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 13:11 TSİ )
Murat Kekilli Gebze’yi salladı
Gebze Belediyesi yaz etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Murat Kekilli, Gebzelilere unutulamaz bir akşam yaşattı.
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Bugün 13:10 TSİ İHA Kocaeli- Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz