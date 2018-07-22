Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:10 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 13:11 TSİ )

Murat Kekilli Gebze’yi salladı

Gebze Belediyesi yaz etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Murat Kekilli, Gebzelilere unutulamaz bir akşam yaşattı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. ’Bu Akşam Ölürüm’, ’Unutmak O Kadar Kolay Mı Sandın?’, ’Unutamam Seni’, ’Karagözlüm’, ’Çok Yorgunum’ gibi sevilen şarkılarını söyleyen ünlü şarkıcı, sahne performansıyla göz doldurdu. Sevilen sanatçının şarkılarına binlerce Gebzeli eşlik etti. Şarkılara eşlik edip, cep telefonu ışıklarını açarak görsel bir şölen oluşturdular. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan ünlü sanatçı ise konser sonrası hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bugün 13:10 TSİ İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
O Ses Türkiye yarın Kocaeli'de mask
O Ses Türkiye yarın Kocaeli'de
İzmit'te Karadeniz rüzgarı esecek mask
İzmit'te Karadeniz rüzgarı esecek
Dünyanın renkleri İzmit’te buluştu mask
Dünyanın renkleri İzmit’te buluştu
Akboğa ailesinin en mutlu günü mask
Akboğa ailesinin en mutlu günü
Unutulmuş değerler gelecek nesillere aktarılıyor mask
Unutulmuş değerler gelecek nesillere aktarılıyor
Şehrin kahramanları çinilerle tanıtılacak mask
Şehrin kahramanları çinilerle tanıtılacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kedicikler Gebze'ye getirildi mask
Kedicikler Gebze'ye getirildi
Taşınma öncesi bir araya geldiler mask
Taşınma öncesi bir araya geldiler
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı mask
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı
7 ilçede elektrikler kesilecek! mask
7 ilçede elektrikler kesilecek!
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu mask
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu
Kadir Kurt vefat etti mask
Kadir Kurt vefat etti

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL