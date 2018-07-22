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Bugün 13:49 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:52 TSİ )

O eski halinden eser yok şimdi!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İzmit Alikahya bölgesinde yapılan 33 bin kişilik Yeni Kocaeli Stadı’nın maliyeti karşılığında TOKİ'ye, TOKİ'nin de Emlak konut GYO'ya devrettiği İzmit İsmetpaşa Stadı’nın yıkımına devam ediliyor. Şehrin sembollerinden, Kocaelispor’un yuvası, taraftarın hatıralarının saklı olduğu stat işte bu durumda!

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YIKIM SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

Bir anda oldu bittiye getirilen ve Kocaeli Birlikspor’u Süper Lig’de görme hayali ile yanıp tutuşan!dönemin bakanı Fikri Işık’ın girişimleri ile Alikahya bölgesine inşa edilen Yeni Kocaeli Stadı, yeni sezonda kapılarını Kocaelispor için açacak. Dev yatırımın nasıl karşılık bulacağı merak konusu olurken, 1972’den beri Kocaelispor’un evi olan İzmit İsmetpaşa Stadı’nda yıkım çalışmaları tüm hızı ile! devam ediyor.

YARIN BİR SIKINTI ÇIKABİLİR

İsmetpaşa Stadı ile yanındaki yüzme havuzu ile dış stattan oluşan toplam 86 bin 775 metrekare büyüklüğündeki araziyeönce rezidans, ardından da AVM yapılacağı belirtilmişti. 24 Haziran seçimleri öncesinde de TOKİ’nin aldığı stat arazileri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Millet Bahçesi haline getirilecekti. Henüz resmiyetin kazanmadığı konu ile ilgili olarak Derince Belediyesi arazinin Millet Bahçesi olması için ciddi bir çaba sarf ederken, yüklenici firmanın ise buna pek yanaşmak istemediği iddia edildi. Ancak gerçek olan şu ki İsmetpaşa Stadı artık yok!

Bugün 13:49 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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