Körfez 2 hazırlık maçı yapacak

KOLGU’DAN UYARILAR

Önceki günkü antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. İlk bölümde kalecilerin takımdan ayrı çalıştığı görülürken, futbolcular ikişerli gruplar halinde dayanıklılık koşusu yaptı. Topla yapılan çalışmada ise Teknik Direktör Deniz Kolguantrenmanı sık sık durdurarak futbolculara uyarılarda bulundu.

KAMPA 24 FUTBOLCU GİDECEK

Kırmızı Beyazlılar günde çift antrenman yapıyor.1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Afyon kampına kadar 2 hazırlık maçı yapmayı düşünen Körfez’de yeni transferler de çalışmalarını sürdürüyor. Körfez’de kamp kadrosunun 24 futbolcudan oluşacağı belirtildi.