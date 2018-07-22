Camiler arası futbol turnuvası başladı!

SPORA TEŞVİK AMAÇLANIYOR
Turnuvanın ilk gününde genç sporcuları yalnız bırakmayan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir ve İlçe Spor Müdürü Çetin Yıldız eşlik etti. Yaz tatillerini Cami kuran kurslarında geçiren çocukların spora teşvik edilmesini amaçlayan proje amacına ulaşıyor ve sağlam kafanın sağlam vücutta olduğunun gösterilmesi amaçlanıyor.
FORMA DAĞITTI
Genç sporculara yaz tatillerini hem dini bilgilerle, hem de sportif faaliyetler ile geçirmelerinden son derece memnun olduğunu belirten Başkan Yıldırım, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Futbolculara forma dağıtan Yıldırım yüzleri de güldürdü. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz