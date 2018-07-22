Halil Çelik, Erok’ta

Erok, bir Darıca ile yollarını ayıran Yusuf Orhan’ı da renklerine bağlamıştı. Darıca’nın geçtiğimiz sezonun başında Büyükçekmece Tepecikspor’dan transfer ettiği Halil Çelik, Sarı-Yeşilli forma altında çıktığı 30 maçta 10 gol kaydetmişti.
Geçtiğimiz sezon Darıca Gençlerbirliği’nin elde ettiği şampiyonlukta önemli bir katkısı olan Halil Çelik, 3. Lig 2. Grup takımlarından İstanbul Kasımpaşa Erokspor ile anlaştı.
Erok, bir Darıca ile yollarını ayıran Yusuf Orhan’ı da renklerine bağlamıştı. Darıca’nın geçtiğimiz sezonun başında Büyükçekmece Tepecikspor’dan transfer ettiği Halil Çelik, Sarı-Yeşilli forma altında çıktığı 30 maçta 10 gol kaydetmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz