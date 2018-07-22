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Halil Çelik, Erok’ta

Geçtiğimiz sezon Darıca Gençlerbirliği’nin elde ettiği şampiyonlukta önemli bir katkısı olan Halil Çelik, 3. Lig 2. Grup takımlarından İstanbul Kasımpaşa Erokspor ile anlaştı.