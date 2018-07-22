Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 17:30 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:56 TSİ )

Halil Çelik, Erok’ta

Geçtiğimiz sezon Darıca Gençlerbirliği’nin elde ettiği şampiyonlukta önemli bir katkısı olan Halil Çelik, 3. Lig 2. Grup takımlarından İstanbul Kasımpaşa Erokspor ile anlaştı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Erok, bir Darıca ile yollarını ayıran Yusuf Orhan’ı da renklerine bağlamıştı. Darıca’nın geçtiğimiz sezonun başında Büyükçekmece Tepecikspor’dan transfer ettiği Halil Çelik, Sarı-Yeşilli forma altında çıktığı 30 maçta 10 gol kaydetmişti.

 

Bugün 17:30 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kağıtspor’un imdadına Hido yetişti! mask
Kağıtspor’un imdadına Hido yetişti!
'Keşfedilmemiş Çocuklar' Kocaeli'de çekiliyor mask
'Keşfedilmemiş Çocuklar' Kocaeli'de çekiliyor
En büyük mehbar mehteran “2-1” mask
En büyük mehbar mehteran “2-1”
Bu kulübün kalbi 365 gün atıyor! mask
Bu kulübün kalbi 365 gün atıyor!
Pateniniz düz kaysın çocuklar! mask
Pateniniz düz kaysın çocuklar!
Şükrü Amca bana da bana da! mask
Şükrü Amca bana da bana da!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kedicikler Gebze'ye getirildi mask
Kedicikler Gebze'ye getirildi
Taşınma öncesi bir araya geldiler mask
Taşınma öncesi bir araya geldiler
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı mask
Hürriyet, 3 yıl önce uyarmıştı ama değişen bir şey olmadı
7 ilçede elektrikler kesilecek! mask
7 ilçede elektrikler kesilecek!
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu mask
Ankara'nın cesedi çardakta asılı halde bulundu
Kadir Kurt vefat etti mask
Kadir Kurt vefat etti

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL