Bu kulübün kalbi 365 gün atıyor!

BAŞKAN TOLGA HAVUÇ

Yaz-kış durmadan çalışan ve 100’e yakın sporcusu bulunan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü antrenmanlarını Yahya Kaptan’daki salonunda ara vermeden sürdürüyor. Her gün sabahtan akşama kadar sporcu eğiten kulüpte işinde uzman 10 antrenör görev alıyor. 2011’de Tolga Havuç’un başkanlığında kurulan kulüp önemli projelere de imza atıyor.

OKUL-KULÜP-SPORCU İŞBİRLİĞİ

Yahya Kaptan’da yer alan ve Türkiye’de 14 farklı yerde eğitim hizmeti veren Özel Kale Okulları, Olimpiyat Yıldızları’nda başarılı olan sporculara yüzde 40 ile yüzde 100 oranında burs imkanı sağlıyor. Türkiye’de ilk kez böylesi bir projeye imza atılırken, bursun devam etmesi için başarının da devamlılığın şart olduğu belirtiliyor. Bu kararı ise bizzat Başkan Tolga Havuç aldı. Böylece sporcu velisi de çocuğunun sportif gelişimi için ayrıca motive oluyor.

ÜLKE GENELİNDE SAĞLIK HİZMETİ

Bale dersleri de veren kulüp öte yandan önce Kocaeli Medical Park Hastanesi ile de sponsorluk anlaşması yapacak, ardından projeyi tüm ülkedeki hastanelere yaymaya çalışacak. Farklı bir ilde ulusal şampiyonalarda yaşanacak olası sağlık sorunları ile ilgili o ildeki Medical Park Hastanesi sporculara ücretsiz sağlık hizmeti verecek.

DERECELER PEŞ PEŞE GELİYOR

Çok başarılı ve yetenekli cimnastikçilere sahip olan kulüpte Öykü Elif Erdi geçen yıl Sakarya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Minik Kızlarda ikinci oldu. Öte yandan Ravza Kahyaoğlu da İstanbul’daki Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Küçüklerde üçüncü olarak hem İzmit’i hem de kulübünü en iyi şekilde temsil etti.

60’A YAKIN MÜSABIK SPORCU

Artistik Cimnastik kız – erkek ile aerobik kız-erkek branşlarında faaliyet gösteren kulüp, Eylül ve Ekim’de Artistik Cinmastik, Kasım’da da aerobik Türkiye şampiyonaları için hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor ve yaklaşık 60 müsabık cimnastikçi tempo düşürmüyor. Tamamına yakını İzmitli olan sporcularımızın gittikleri dev organizasyonlardan madalyalarla döneceklerine kesin gözü ile bakılıyor.

ANTRENÖRLER

Ersin Şafak

Musa Açıkgöz

Hayrettin Şen

Sennur Utku

Yağmur Tutar

Semih Yılmaztürk

Tuğba Yılmaztürk

Sertap Özaydın

Ferda Akçayoğlu

Sevban Paşaoğlu